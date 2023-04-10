Dalay Lama skandalın ardından yine özür diledi

Tibet'in ruhani lideri bu kez bir skandalla gündeme geldi.

Dalay Lama, sürgünde yaşadığı Hindistan'ın Daramşala şehrinde bir yardım vakfının okulunda düzenlenen mezuniyet törenine katıldı.

Tapınakta yapılan tören sırasında çocuklardan birinin Dalay Lama'ya "Size sarılabilir miyim?" diye seslendiği duyuldu.

Bunun üzerine 87 yaşındaki lider çocuğu yanına çağırdı. Ruhani lider, çocuktan dilini öpmesini istedi ve bir skandala imza attı.

Görüntüler internette paylaşım rekorları kırınca, Dalay Lama'nın sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlandı.

Açıklamada ruhani liderin halkın ve kameraların önünde insanlarla masumane şakalar yaptığı vurgulandı, çocuktan ve ailesinden özür dilediği bildirildi.

Nobel ödüllü ruhani lider 2019 yılında da, açıklamalarından dolayı kadınlardan ve mültecilerden özür dilemişti.