Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağını Antarktika’nın zirvesinde dalgalandıran dağcı Birkan Uzun, talihsiz bir kayak kazası sonucu yaşamını yitirdi.

Ailesi, Amerika Birleşik Devletleri'nde hayatını kaybeden oğullarının cenazesini bekliyor. Başarılı dağcının babası Cengiz Uzun, TRT'ye konuştu.

Oğlunun 26 Aralık’ta tatil için ülkesine gelme planı olduğunu ancak Antarktika tırmanışının beklenenden uzun sürmesi nedeniyle uçağını kaçırdığını anlattı.

"Uçağı kaçırdı, KKTC ziyaretini erteledi..."

Birkan Uzun, 12 gün gecikme nedeniyle Şili üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'ne uçma planlarını da ertelemek zorunda kaldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gideceği Türk Hava Yolları uçağını da böylece kaçırmış oldu.

Baba Uzun, oğlunun, uçağı kaçırınca arkadaşlarıyla tatil yapmaya karar verdiğini söyleyerek, "Arkadaşlarıyla tatile gitti her zaman gittikleri Oregon Kampına gittiler. Sonra da işte bildiğiniz gibi..." dedi.

Gelen tepkiler acılı babayı üzdü

Oğullarının Antarktika’da KKTC bayrağını açmasına bazı kesimlerden gelen tepkiler acılı babanın üzüntüsünü daha da artırdı.

Oğluna saldırıları kınayan baba, "Çocuğumuzun başarısı mesajdı. Evet, bir Kıbrıslı Türk olarak teşekkür etti sadece. Buna hakkı var diye düşünüyorum. Çok saldırılar oldu çocuğuma siyasi saldırılar oldu. Bunu kaldıramam insan olan bunu yapmaz" dedi.

Türkiye devreye girdi

Birkan Uzun’un cenazesinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne götürülmesi için Türkiye de devreye girdi.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yasal prosedürün tamamlanmasının ardından dağcının cenazesinin birkaç gün içerisinde Kıbrıs’a götürülmesi bekleniyor.