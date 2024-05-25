AK Parti Genel Baṣkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Zafer sırakaya, 15 Mayıs da Almanya'nın Düsseldorf kentinde kundaklanan binada hayatını kaybeden, Türk genci Ada Abay'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaṣkanı Erdoğan'ın baṣsağlığı mesajını ileten Zafer Sırakaya, "Türkiye olarak yurt dıṣında yaṣayan vatandaṣların yanında olduklarını" söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti milletvekili olarak, TBM olarak vatandaṣlarımızın yanında olduğumuzu ifade etmek onların kederlerini, elemlerini paylaṣmak üzere buradayız. Bundan sonraki süreçte de vatandaṣlarımızın her türlü sorununu takip etmek gayreti içerisinde olacağız"

Sırakaya, 18 yaṣında ki Türk genci Ada Abay'la birlikte 3 kiṣinin öldüğü, 16 kiṣinin de yaralandığı binayıda ziyaret etti.

"Almanya'dan tatmin edici açıklama bekliyoruz"

Türkiye'nin Düsseldorf Baṣkonsolosu Ali İhsan İzbul'dan bilgi alan Sırakaya, 'yangınla ilgili Almanya'dan tatmin edici açıklama beklediklerini" ifade etti.

"Benzin dökülerek yangının daha hızlanmasına yönelîk bazı eylemin olduğu ifade ediliyor ama çok ciddi bir patlamanın, bir basıncında olduğu bu patlamanın nasıl gerçekleṣtiğiyle ilgili olarak malesef henüz kamuoyunu tatmin edecek bir açıklama gerçekleṣmemiṣ durumda. Olayların tüm detaylarıyla açıklanması, kamuoyuna tüm detaylarıyla birlikte tatmin edici bilgi verilmesi bizim arzu ettiğimiz bir nokta."

AK Parti Genel Baṣkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Almanya'da, aṣırı sağ partilerin yükseliṣine de dikkat çekti:

"Aṣırı sağ partilerin, ırkçı partilerin, popilis partilerin yüzde 20'lerin üzerinde oy aldığı bir ortamda bu tip saldırılara kendilerini adamıṣ olan insanlara karṣı hukuk devletinin tüm sertliği ile olaya müdahil olması ve tüm sertliği ile bunları asla tolere edilmeyeceğine yönelik duruṣun sergilenmesini bekliyoruz."

Haber: Bülent DÖNMEZ