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Dünya
AA 25.05.2024 23:43

Stoltenberg: Çin Rusya'yı destekleyerek Avrupa'daki savaşı körüklüyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Çin'in Rusya'yı Ukrayna'ya karşı destekleyerek Avrupa'daki savaşı körüklediğini kaydetti.

Stoltenberg: Çin Rusya'yı destekleyerek Avrupa'daki savaşı körüklüyor
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Alman Welt am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, "Çin, Batı ile iyi ilişkilerini sürdürmek istediğini söylüyor ancak Pekin aynı zamanda Avrupa'daki savaşı körüklüyor. İkisini birden yürütemezsiniz." ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, Çin'in desteğinin Rusya'nın Ukrayna'daki savaş için hayati önem taşıdığına işaret ederek, "Moskova'nın Ukrayna'ya karşı füze, tank ve uçak üretmek için kullandığı makine parçaları, mikroelektronik ve diğer teknolojilerin satışında açık bir artış var." değerlendirmesini yaptı.

"NATO çatışmanın bir parçası olmayacak"

NATO Genel Sekreteri, NATO birliklerini Ukrayna'ya göndermek ya da NATO hava savunma şemsiyesini Ukrayna'ya genişletmek gibi bir planları olmadığını belirterek, NATO'nun çatışmanın bir parçası olmayacağını bir kez daha yineledi.

NATO ülkelerini Ukrayna'ya daha fazla destek sağlamaya çağıran Stoltenberg, "Ancak Ukrayna'nın kazanması için henüz çok geç değil. Ukrayna'ya hava savunma sistemleri ve uzun menzilli silahlar da dahil olmak üzere daha fazla silah ve mühimmat göndermeliyiz." ifadesini kullandı.

Stoltenberg aynı zamanda müttefiklerin askeri envanterlerini yenilemesi, silah ve mühimmat üretimini artırmaları gerektiğine dikkati çekerek, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin Ukrayna'da istediğini elde ederse, Avrupa'da kalıcı bir güvenlik olmayacak ve dünya bir bütün olarak daha istikrarsız hale gelecektir. Rusya'yı daha fazla saldırganlıktan caydırmalıyız. Putin'e yönelik bir yatıştırma politikası işe yaramayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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