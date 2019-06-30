Cumhurbaşkanlığı'nca düzenlenen Ara Güler Fotoğraf Sergisi'nin yeni durağı, G20 Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapan Japonya oldu. Serginin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı.

Serginin düzenlendiği Tofukuji Tapınağı'na eşi Emine Erdoğan ile gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açılışta Altes Prenses Akiko da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu serginin tarihe damgasını vurmuş olan Türk ve Japonlar arasındaki kadim dostluğu daha da güçlendireceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Daha evvel Londra ve Paris'te büyük ilgiyle karşılanan Ara Güler Sergisi'ni bu defa Kyoto'da Japon sanatseverlerin beğenisine sunuyoruz. 17 Ekim 2018'de kaybettiğimiz Ara Güler dünyanın en iyi yedi fotoğrafçısından bir tanesiydi. 90 yıllık ömründe Ara Güler'in çektiği fotoğraflar adeta Türkiye'nin görsel hafızasını oluşturmaktadır.

İnşallah sene boyunca Türkler ve Japonlar arasındaki kadim dostluğu daha da perçinleyecek birçok etkinlik düzenleyeceğiz. Böylece her iki halkın birbirini daha iyi tanımasını, tarihi, kültürel ve beşeri birikimlerinden daha fazla istifade etmesini sağlayacağız. Bu vesileyle Türkiye'den Japonya'ya, Japonya'dan Türkiye'ye gidiş gelişler de artacaktır, turizm canlanacaktır diye inanıyorum.

Bu serginin tarihe damgasını vurmuş olan Türk ve Japonlar arasındaki kadim dostluğu daha da güçlendireceğine inanıyorum. Bu vesileyle tüm Japon sanatseverleri sergimize davet ediyor, sergiye ev sahipliği yapanlara teşekkür ediyorum.

Kaynak: TRT Haber