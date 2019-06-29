Husiler'in televizyon kanalı El Masirah, Husiler'in Suudi Arabistan'daki Cizan Havaalanı'nı vurduğunu duyurdu.
Haberde, havaalanındaki askeri noktalar ve uçak hangarlarının vurulduğu iddia edildi.
Suudi Arabitan öncülüğündeki koalisyonun sözcüsü, iddiayı yalanladı. Sözcü, "Husilera ait İHA imha edildi" dedi.
Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'in başkenti Sana ile bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.
Kaynak: TRT Haber