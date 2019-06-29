Japonya'nın Osaka şehrinde düzenlenen G-20 zirvesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesinin beklenenden iyi geçtiğini belirterek, gümrük vergilerini artırmama kararı aldıklarına dikkat çekti.
Trump, iki ülkenin ticaret görüşmelerine devam etme konusunda uzlaşmalarına ilişkin olarak da, "Gidişat iyi gözüküyor. Anlaşmaya varılması konusunda acelem yok. Benim için kalite hızdan önemli" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı, Çin'in ülkesinden büyük miktarda tarım ürünü almayı kabul ettiğini de kaydetti.
Trump, "Yüksek teknoloji firmalarımızın talebi üzerine Çin şirketi Huawei'nin bu firmalarımızdan ürün almasını kabul ettim" ifadelerini de kullandı.
Kaynak: TRT Haber