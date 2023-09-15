Açık 15.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 15.09.2023 01:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macron'dan G20'de samimi diyalog

Hindistan'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Libya konusunu görüşmek istediğini belirtti. Erdoğan, Fransız mevkidaşını Türkiye'ye davet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın toplantısına gittiği sırada Macron ile arasında geçen samimi diyalog kameralara yansıdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile G20 Liderler Zirvesi'nde ayaküstü samimi sohbeti kameralara yansıdı.

Sohbet, geçtiğimiz günlerde Hindistan'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde yaşandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan zirve sonrası basın toplantısına giderken, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile karşılaştı.

Macron, Erdoğan ile Libya meselesini görüşmek istediğini söyledi.

Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u Türkiye'ye davet etti. Macron davete "geleceğim" cevabını verdi.

ETİKETLER
Emmanuel Macron Fransa G20 Liderler Zirvesi Hindistan Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
Libya Başbakanı Dibeybe sel felaketi nedeniyle BM Genel Kurulu'na katılmayacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:12
Çekmeköy'de ormanlık alanda yangın çıktı
01:14
AK Parti'nin "AK Gençlik Kampı" Ankara'da başladı
00:56
Libya Başbakanı Dibeybe sel felaketi nedeniyle BM Genel Kurulu'na katılmayacak
00:26
Prenses Diana'nın ikonik koyunlu kazağı 1,1 milyon dolara satıldı
00:19
Kuveyt Kızılayı: Derne'deki durum tarif edilemeyecek kadar kötü
00:12
Kuzey Kore lideri Kim Habarovsk'a gidiyor
Libya'daki sel felaketi: Çok sayıda bina ve araçta hasar gördü
Libya'daki sel felaketi: Çok sayıda bina ve araçta hasar gördü
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macron'dan G20'de samimi diyalog
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macron'dan G20'de samimi diyalog
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ