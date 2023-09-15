Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macron'dan G20'de samimi diyalog

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile G20 Liderler Zirvesi'nde ayaküstü samimi sohbeti kameralara yansıdı.
Sohbet, geçtiğimiz günlerde Hindistan'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde yaşandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan zirve sonrası basın toplantısına giderken, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile karşılaştı.
Macron, Erdoğan ile Libya meselesini görüşmek istediğini söyledi.
Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u Türkiye'ye davet etti. Macron davete "geleceğim" cevabını verdi.