Parçalı Bulutlu 33.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 19.07.2024 13:08

CrowdStrike'dan ilk açıklama: Siber saldırı değil, sorun giderildi

CrowdStrike CEO'su George Kurtz, "(Küresel iletişim kesintisi) Bu bir güvenlik olayı ya da siber saldırı değil. Sorun tespit ve izole edilmiş ve bir düzeltme tanımlanmıştır."

CrowdStrike'dan ilk açıklama: Siber saldırı değil, sorun giderildi

Kurtz, X hesabından yaptığı açıklamada, yaşanan kesintiden Mac ve Linux bilgisayarlarının etkilenmediğini bildirdi.

CrowdStrike'ın Windows ana bilgisayarları için tek bir içerik güncellemesinde bulunan bir sorundan etkilenen müşterilerle aktif çalıştığını aktaran Kurtz, şunları kaydetti:

"Bu, bir güvenlik olayı ya da siber saldırı değildir. Sorun tespit edilmiş, izole edilmiş ve bir düzeltme dağıtılmıştır."

Kurtz, müşterilerini en son güncellemeler için destek portalına yönlendirdiklerini ve sürekli güncellemeler sunmaya devam edeceklerini belirterek "Ayrıca, kuruluşların CrowdStrike temsilcileriyle resmi kanallar aracılığıyla iletişim kurduklarından emin olmalarını öneriyoruz. Ekibimiz, CrowdStrike müşterilerinin güvenliğini ve istikrarını sağlamak için tamamen seferber olmuş durumda." değerlendirmesinde bulundu.

CrowdStrike hakkında

ABD merkezli siber güvenlik alanında faaliyet gösteren CrowdStrike şirketi, kötü amaçlı yazılımları tespit etmeye yönelik çeşitli ürünler sunuyor.

Şirket, sunduğu ürünlerle şirketleri internet ortamında korumayı, veri ihlallerini, fidye yazılımlarını ve siber saldırıları durdurmayı hedefliyor.

Modern süreçleri, teknolojileri koruyan ve etkinleştiren dünyanın en gelişmiş bulut yerel platformu ile güvenliği yeniden tanımladığını ifade eden CrowdStrike, uç noktalar ve bulut iş yükleri, kimlik ve verileri güvence altına almaya çalışıyor.

CrowdStrike Güvenlik Bulutu tarafından desteklenen CrowdStrike Falcon platformu ise kurumsal sistemler için kullanılan ürünler arasında öne çıkıyor.

CrowdStrike Falcon, olası siber güvenlik tehditlerine karşı "gerçek zamanlı saldırı göstergeleri, son derece hassas tespit ve otomatik savunma sağlayan bir platform” şeklinde tanımlanıyor.

CrowdStrike Falcon, dünya çapında binlerce şirket tarafından verileri korumak için kullanılırken bugün yaşanan küresel iletişim kesintisinin şirketin serverlarında yaşanan bir sorunun Microsoft ürünlerini etkilemesiyle ortaya çıktığı belirtiliyor.

Microsoft’a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike’tan kaynaklanan küresel iletişim kesintisi nedeniyle hava yolu şirketleri, bankalar, medya, telekomünikasyon ve ulaşım sektörlerinde birçok şirket sistemlerinde aksaklık yaşanıyor.

ETİKETLER
Siber Saldırı
Sıradaki Haber
Almanya'da Berlin ve Hamburg havalimanlarında uçuşlar yapılamıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:52
Selçuk Bayraktar: Tam bağımsız bir Türkiye için Milli Teknoloji Hamlesi diyoruz
14:54
TCMB toplam rezervleri rekor kırdı
14:38
Denizlili çiftçinin 'ayran' ikramı Rus pilotu şaşırttı
14:47
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor
14:01
İzmir'de akıma kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin 3 kişi daha gözaltına alındı
13:48
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 266 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Lübnan'ın güney sakinleri İsrail'in ölümcül tehdidi altında yaşam mücadelesi veriyor
Lübnan'ın güney sakinleri İsrail'in ölümcül tehdidi altında yaşam mücadelesi veriyor
FOTO FOKUS
Denizlili çiftçinin 'ayran' ikramı Rus pilotu şaşırttı
Denizlili çiftçinin 'ayran' ikramı Rus pilotu şaşırttı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ