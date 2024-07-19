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Dünya
AA 19.07.2024 13:01

Almanya'da Berlin ve Hamburg havalimanlarında uçuşlar yapılamıyor

Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'tan kaynaklanan küresel iletişim kesintisi Almanya'da da aksaklıklara neden oldu.

Almanya'da Berlin ve Hamburg havalimanlarında uçuşlar yapılamıyor

Berlin-Brandenburg ve Hamburg havalimanlarında uçuşlar geçici olarak askıya alındı.

Berlin'deki havalimanında şu anda hiçbir uçak iniş ya da kalkış yapmıyor.

Berlin-Brandenburg Havalimanı'ndan (BER) yapılan açıklamada, "Teknik bir arıza nedeniyle işlemlerde gecikmeler yaşanıyor. Uçuş operasyonları askıya alındı." ifadesi kullanıldı.

Yaz tatilinin başlamasından birkaç gün sonra Hamburg Havalimanı'nda da 4 hava yolu şirketinin bilgisayar sistemlerinde sorunlar yaşanması nedeniyle uçuşlar askıya alındı.

Ülkenin kuzeyindeki Schleswig-Holstein Üniversite Hastanesindeki ameliyatlar aksaklık nedeniyle iptal etti.

Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'tan kaynaklanan küresel iletişim kesintisi sonrası dünya çapında işletmeleri etkileyen aksaklıklar yaşanıyor.

CrowdStrike, sorunu tespit ettiklerini ve kullanıcılara yönelik "geçici" bir çözüm geliştirdiklerini duyurdu.

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