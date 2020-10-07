Haber Giriş: Kaynak: AA
COVID-19'dan son 24 saatte Hindistan'da 986 kişi öldü
Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında son 24 saatte Hindistan'da 986 kişi öldü.
Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 986 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle COVID-19'dan ölenlerin sayısı 104 bin 555’e yükseldi.
Hindistan'da son 24 saatte 72 bin yeni COVID-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 6 milyon 757 bin 132’ye çıktı.
Ülkede, şimdiye dek 5 milyon 744 bin 693 kişi iyileşti.
COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka görülen 2’inci ülke" konumunda bulunuyor.
Etiketler: koronavirüs hindistan vaka sayısı ölü sayısıSon Güncelleme: 7 Ekim 2020 Çarşamba 09:21
Sıradaki Haber
Erivan yönetiminden 'tavize hazırız' mesajı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz