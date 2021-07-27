İnsan vücudunda önemli hasarlar bırakabilen yeni tip koronavirüs özellikle beyin faaliyetlerini olumsuz etkileyebiliyor.

81 bin kişi üzerinde araştırma yapıldı

İngiltere’de bilim insanları geçtiğimiz yıl 12 bini hastalığı atlatmış 81 bin kişi üzerinde araştırma yaptı.

Imperial College London ve Cambridge Üniversitesi'nden bilim insanları araştırmaya katılan denekleri bilişsel kabiliyetleri ile ilgili teste tabi tuttu.

Akıl yürütme, planlama ve sorun çözmede zorluk

Deneklere bir dizi sorular soruldu. Araştırma sonucunda, koronavirüsü geçirenlerin bilişsel kabiliyetlerinin önemli ölçüde düştüğü gözlemlendi.

COVID-19’u hafif atlatanlar da dahil olmak üzere hastalığı geçirenler, zeka testini çözmede hastalık geçirmeyenlere göre daha çok zorlandı.

Bu kişiler özellikle akıl yürütme, planlama ve sorun çözmede zorluklar yaşadı.

Geri döndürülemez sonuçları arasında

Hastalığı ağır atlatanlarda bilişsel kabiliyet kaybı daha yüksek oranda saptandı.

Hastanede solunum cihazına bağlananların bilişsel kaybı diğerlerine göre çok daha fazla oldu. Hastalık nedeniyle oluşan bilişsel gerilemenin koronavirüsün geri döndürülemez sonuçlarından biri olduğu belirtiliyor.