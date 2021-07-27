İsrail,15 yıldır abluka altında tuttuğu Gazze'ye Mayıs ayında 11 gün süren topyekün saldırı başlattı. Saldırılarda, 66'sı çocuk 129'u sivil olmak üzere 260 Filistinli hayatını kaybetti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü olaylarla ilgili ayrıntılı bir soruşturma raporu yayımladı.

Örgüt bu raporda, İsrail'in eylemlerinin savaş suçu teşkil ettiği sonucuna vardı.

"Saldırılar işgalin bir parçası"

Raporda, Gazze'ye yönelik saldırıların İsrail'in devam eden işgalinin bir parçası olduğuna dikkat çekildi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü İsrail ve Filistin Direktörü Ömer Şakir, "Bu saldırganlığın daha geniş bir bağlamı olduğunu anlamak da önemli. Olaylar, Gazze Şeridi'nin 14 yıldır ezici bir şekilde dünyaya kapatıldığı bir dönemde ve Filistinlileri işgal altındaki Doğu Kudüs'teki evlerinden çıkarmaya yönelik ayrımcı girişimlerin ardından gerçekleşti." dedi.

İsrail ordusundan itiraf

İsrail'in Gazze'nin merkezinde yer alan Wahda Caddesini hedef alması olayında, İsrail, hedefin Filistinli gruplara ait bir yeraltı komuta merkezi olduğunu iddia etmişti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, İsrail ordusunun saldırdığı hedefin yerini bilmediğini kabul ettiğini açıkladı.

Saldırılarda evsiz kalan yüzlerce Filistinli, Birleşmiş Milletlere ait okullara ve derme çatma tesislere sığınmak zorunda kaldı.