Marlboro markasının üretici firması Philip Morris International radikal bir karara imza attı.

2030'a kadar İngiltere'de Marlboro ve diğer ürettiği sigaraların satışını sonlandıracağını açıkladı.

İngiliz hükümetine çağrı

Firmanın Başkanı Jacek Olczak sigaranın, 2030'dan itibaren satışı yasaklanacak dizel araçlar gibi muamele görmesi gerektiğini söyledi.

İngiliz hükümetine sigara satışlarını yasaklama çağrısı yaptı.

Astım ilaçlarını almak için teklif

Bir süredir dönüşüm stratejisi izleyen Philip Morris, 2025'e kadar gelirlerini sigara ve nikotin haricindeki ürünlerden elde etmeyi hedefliyor

Şirket ayrıca, İngiliz astım ilaçları üreticisi Vectura’yı almak için de teklif verdi. Ancak bu adım sigara karşıtı sivil toplum kuruluşları tarafından tepkiyle karşılandı.

Sivil toplum kuruluşları, şirketin sorunun çözümüne katkı sağlıyor gibi göründüğünü iddia ederek eleştiride bulundu.

Hedef: İskoçya'nın "sigarasız" olması

İngiliz hükümeti, ülkede yüzde 14 dolayında olan sigara içme oranını, on yıl içinde yüzde 5'e indirmeyi amaçlıyor.

2034'e kadar İskoçya’nın "sigarasız" hale getirilmesi ise bir diğer hedef.