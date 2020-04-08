Rusya Devlet Başkanlığı İşletme Hakları Koruma Yetkilisi Titov, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen basın toplantısında, ekonomideki durumu değerlendirdi.

COVID-19 nedeniyle ülke ekonomisinin kötüleştiğine işaret eden Titov, "Bize çok sayıda ulaşan var. Tahminlerime göre, iş insanların yüzde 90'ı mağdur durumda" dedi.

Rusya'nın 1990'lardaki krizi tekrar yaşayabilme ihtimali olduğuna dikkati çeken Titov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e iş insanlarının desteklenmesine yönelik önerilerde bulunduğunu aktardı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve üretici ülkeler arasındaki toplantının yarın yapılacağını hatırlatan Titov, "Her şey bu toplantıya bağlı, eğer petrol fiyatı yükselmezse yılın sonuna kadar yüzde 10'dan fazla bütçe açığı oluşabilir" dedi.

Titov, küçük ve orta ölçekli işletmeler için vergilerin sıfırlanması gerektiğini ifade etti.

Rus Hükümeti, COVID-19 nedeniyle ekonomik faaliyetleri sınırlanan işletmeleri destekleme yönünde karar almıştı.

8 bin 672 koronavirüs vakasının bulunduğu Rusya'da 63 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.