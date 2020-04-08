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Somali'de COVID-19 nedeniyle ilk ölüm
[Fotoğraf: AA]
Doğu Afrika ülkelerinden Somali'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle ilk ölüm yaşandı.
Somali Hükümet Sözücüsü İsmail Mukhtar Orongo, 58 yaşındaki bir kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini ve bunun virüsten ilk ölüm olduğunu belirtti.
Orongo, hastanın 3 yıldır yurt dışına seyahat etmediğini ifade ederek, virüse yakalanmasının Sağlık Başkanlığı tarafından tespit edildiğini kaydetti.
Somali'de şimdiye kadar 12 COVID-19 vakası görüldü.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Afrika'nın verilerine göre, kıta genelinde 10 bin 420 vaka görülürken, ölü sayısı 517'ye ulaştı.
Etiketler: koronavirüs ilk ölümSon Güncelleme: 8 Nisan 2020 Çarşamba 21:28
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