Somali Hükümet Sözücüsü İsmail Mukhtar Orongo, 58 yaşındaki bir kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini ve bunun virüsten ilk ölüm olduğunu belirtti.

Orongo, hastanın 3 yıldır yurt dışına seyahat etmediğini ifade ederek, virüse yakalanmasının Sağlık Başkanlığı tarafından tespit edildiğini kaydetti.

Somali'de şimdiye kadar 12 COVID-19 vakası görüldü.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Afrika'nın verilerine göre, kıta genelinde 10 bin 420 vaka görülürken, ölü sayısı 517'ye ulaştı.