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Dünya
AA 08.11.2023 07:06

Copernicus İklim Değişikliği Servisi: 2023 kaydedilen en sıcak yıl olabilir

Avrupa Birliği'nin (AB) finanse ettiği Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S), 2023'ün kayıtlara geçen en sıcak yıl olabileceğini belirtti.

Copernicus İklim Değişikliği Servisi: 2023 kaydedilen en sıcak yıl olabilir

C3S internet sitesinde yayımladığı raporda, 2023 yılına ilişkin sıcaklık verilerini paylaştı.

Raporda dünya genelindeki sıcaklık ortalamaları itibarıyla 2023'teki sıcaklığın daha önce en sıcak yıl olarak kayıtlara geçen 2016'ya göre 0,10 santigrat derece daha yüksek olduğu bildirildi.

Bu yılın sıcaklık ortalamasının sanayi devrimi öncesindeki ortalamanın 1,43 santigrat derece üstünde olduğu aktarılan raporda, 2023'ün şu ana kadar kayıtlara geçen en sıcak yıl olabileceği ifade edildi.

Raporda, bu yıl dünya genelinde ekimdeki sıcaklık ortalamasının 15,3 santigrat dereceyle rekor kırdığı bildirildi.

Ekim 2023'te kaydedilen sıcaklığın 1991-2020'deki ortalama sıcaklıktan 0,85 santigrat derece daha yüksek olduğu belirtilen raporda, bir önceki en sıcak ekimin yaşandığı 2019'daki ortalamadan da 0,40 santigrat derece daha yüksek olduğu ifade edildi.

Raporda, ekim ayında ölçülen Antarktika'daki deniz buzu miktarının, ortalamanın yüzde 11 altında kaldığı ve yılın bu dönemi için buz miktarının rekor düşük seviyelerdeki art arda altıncı ayı olduğu bildirildi.

C3S Direktör Yardımcısı Samantha Burgess konuya ilişkin, "Neredeyse kesin olarak söyleyebiliriz ki 2023 yılı kayıtlara geçen en sıcak yıl olacak. Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı (COP28) öncesinde, iklim için ciddi şekilde harekete geçilmesine ihtiyaç duyuluyor." ifadelerini kullandı.​​​​​​​

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