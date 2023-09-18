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Dünya
TRT Haber 18.09.2023 23:49

Concordia Zirvesi Başkanı: Erdoğan'ın katılımından onur duyduk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki temasları kapsamında Concordia Zirvesi’ne katıldı. Zirvenin Başkanı ve kurucuları arasında yer alan Matthew Swift, Türkiye'nin dünyada siyasi, coğrafi ve ekonomik olarak çok kritik bir rol oynadığını söyledi; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirveye katılımından onur duyduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan New York’ta dünyanın önde gelen iş çevrelerini, hükümetleri ve düşünce kuruluşlarını buluşturan Concordia Zirvesi'ne katıldı, Amerika'nın önde gelen yatırımcılarıyla bir araya geldi.

Concordia kurucusu ve Başkanı Matthew Swift, TRT Haber’e özel açıklamada bulundu.

Swift, "Türkiye dünyada hem siyasi olarak hem coğrafi olarak hem ekonomik olarak çok kritik bir rol oynuyor. Bu nedenle bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımından onur duyduk. Cumhurbaşkanı ile sohbete ev sahipliği yapmayı ve onun aklında ne olduğunu, dünyanın değişimini nasıl gördüğünü duymak için sabırsızlanıyorum." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yatırımcılarca dikkatle takip edilen konuşmasının moderatörlüğünü yapan Matthew Swift, Başkanı olduğu Concordia’nın değişen dünyadaki kritik önemine değindi:

"Dünya değişiyor ve en büyük farklardan biri de artık çok hızlı değişmesi. Bu pek alışık olduğumuz bir durum değil. İnsanlarla tanışmak ve farklı sorunlara çözümler geliştirmek için bu zirveleri düzenliyoruz."

Swift, "Türkiye'nin uluslararası ticaretten tarıma, imalattan ithalata, ihracata kadar çok geniş bir yelpazede ön saflarda yer almasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla, eğer Türkiye'yi kapsayan bir görüşmeniz yoksa, resmin tamamını kapsayabildiğinizden emin değilim. Bu, dünya için eşsiz bir hafta. Cumhurbaşkanının yatırım alanında söyleyecekleri ve New York’a getirdiği mesaj beni heyecanlandırıyor." ifadelerini kullandı.

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Concordia Zirvesi'nden kareler
Concordia Zirvesi'nden kareler
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Concordia Zirvesi Başkanı: Erdoğan'ın katılımından onur duyduk
Concordia Zirvesi Başkanı: Erdoğan'ın katılımından onur duyduk
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