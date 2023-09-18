Ukrayna, tarım ürünleri ithalatını yasaklayan 3 ülkeye dava açtı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Avrupa Birliği (AB) üyesi Polonya, Slovakya ve Macaristan'ın, Ukrayna'dan tarım ürünlerinin ithalatına yönelik yasak getirdiği anımsatıldı.

Bunun kabul edilemez olduğu vurgulanan açıklamada, bu ülkelerin uluslararası yükümlülüklerini ihlal ettikleri öne sürüldü.

Açıklamada, "Bazı AB ülkeleri, Ukrayna'dan ürünlerin ithalatını yasaklayamaz. Bu nedenle söz konusu ülkelere yönelik Dünya Ticaret Örgütü nezdinde dava açıyoruz. Aynı zamanda, bu ülkelerin kısıtlamaları kaldıracağını ve mahkeme sürecinin uzun sürmeyeceğini umuyoruz. Dayanışmaya ve çiftçilerin çıkarlarının korunmasına ihtiyacımız var." ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna tarım ürünlerinin ithalatına yönelik yasaklar

AB Komisyonu, Ukrayna'nın AB'ye tahıl ve diğer gıda ürünlerinin ihracatına yönelik uygulanan kısıtlayıcı önlemlerin süresinin 15 Eylül'de sona ereceğini bildirmişti. Böylece, AB'nin Polonya, Macaristan, Romanya, Slovakya ve Bulgaristan'a Ukrayna'dan tahıl ithal etmemeye yönelik kararı sona ermişti.

Çiftçilerini korumak için Ukrayna tahılına yönelik kısıtlamanın uzatılmasını isteyen Polonya, Macaristan, Slovakya ve Romanya da AB'nin karar almaması halinde kısıtlamaları tek taraflı uzatabileceklerini açıklamıştı.

Polonya Tarım Bakanı Robert Telus, 15 Eylül'de söz konusu AB Komisyonu kararının açıklanmasının ardından, "Komisyon, Ukrayna tahılına uygulanan yasağı uzatmıyor, biz kendimiz uzatacağız." ifadesini kullanmıştı.