Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde güvenlik güçleri, aynı mahallede oturduğu 12 yaşındaki bir çocuğu taciz ettiği iddia edilen 58 yaşındaki Aylson Proença Doyle Linhares’in evine baskın yaptı.

Polisler baskında şüphelinin evinde Nazi amblemleri, üniformaları, bayrakları ve Adolf Hitler'in resimleriyle karşılaştı.

Şüphelinin evinden bulundan Nazi koleksiyonunun değerinin yaklaşık 3,5 milyon dolar (yaklaşık 31 trilyon Türk lirası) olduğu açıklandı.

Polis, evde biri makineli iki tüfeğin de dahil olduğu dokuz silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirdi.

Nazi ve diğer aşırı sağ gruplarla olan bağlantıları araştırılan şüpheli, apartmanındaki diğer çocukları taciz etmekle de suçlanıyor.

Davanın baş dedektifi Luis Armond, zanlının bilgisayarında reşit olmayanların fotoğraflarının da bulunmasıyla birlikte yasadışı silah bulundurmak, ırkçılık ve pedofili ile suçlandığını söyledi.