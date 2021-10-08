İki savunma yetkilisine göre cumartesi günü, bir ABD nükleer denizaltısı Güney Çin Denizi'nde su altında bir cisme çarptı ve olayda birkaç denizci yaralandı.

ABD Pasifik Filosu yaptığı açıklamada, yaralananların hayati tehlikesi olmadığını belirtti.

Seawolf sınıfı hızlı saldırı denizaltısında da çarpma sırasında ağır bir hasar meydana gelmediği ifade edildi.

ABD ordusu denizaltının güvenli durumda olduğunu ve USS Connecticut'ın nükleer tahrik tesisinin çarpmadan etkilenmediğini bildirdi.

Denizaltındaki hasarın boyutu değerlendiriliyor.

Pasifik gergin

Güney Çin Denizi, uzun süredir ABD ordusu ve müttefiklerinin güç gösterisine sahne oluyor.

ABD, İngiltere, Japonya, Avustralya, Kanada ve Hollanda, üç uçak gemisi de dahil olmak üzere, Güney Çin Denizi ve çevresinde eğitim veriyor.

Çin de sık sık savaş jetleriyle Tayvan hava sahasına girerek gövde gösterisi yapıyor.

ABD Dışişleri Bakanı Tony Blinken "Çin'in Tayvan yakınlarındaki kışkırtıcı askeri faaliyetinden çok endişeliyiz. Yanlış hesaplama riski taşıyor ve bölgesel barış ve istikrarı baltalama potansiyeline sahip. Bu nedenle, Pekin'i Tayvan'a yönelik askeri, diplomatik ve ekonomik baskı ve zorlamalarını durdurmaya şiddetle çağırıyoruz" dedi.

Pentagon sözcüsü John Supple da "Tayvan'a desteğimiz, Çin Halk Cumhuriyeti'nin oluşturduğu mevcut tehdide karşı devam ediyor" dedi ve Çin'i istikrarsızlaştırıcı ve risk taşıyan eylemlerle suçladı.

Tayvan, Çin'in ülkeyi 2025'e kadar işgal edebileceğini öne sürüyor.