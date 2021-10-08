Haber Giriş: 8 Ekim 2021 Cuma 08:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Irak'ta özel oylama günü
[Fotoğraf: AA]
Parlamentoyu belirlemek için pazar günü sandık başına gidecek olan Irak'ta 'özel oylama' başladı. Özel oylama ile güvenlik güçleri, sığınmacılar ve mahkumlar oy kullanıyor.
Bağdat’ın birçok bölgesinde bulunan seçim merkezleri, kapılarını oy kullanmak isteyen asker ve polisler ile iç sığınmacılar ve mahpuslara açtı.
Seçim merkezlerinin önünde olası terör saldırılarını önlemek için yoğun güvenlik önlemleri alındı. Etrafı tel örgülerle çevrilen seçim merkezlerinin önüne askeri araçlar da yerleştirildi.
[Fotoğraf: AA]
Seçim merkezine oy kullanmak için gelenlerin içeriye cep telefonu sokmasına izin verilmeyecek.
Yaklaşık 40 milyon nüfuslu ülkede 24 milyondan fazla seçmen bulunuyor. Iraklı seçmenlerin geri kalan bölümü ise pazar günü oyunu kullanacak.
Etiketler: Irak
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