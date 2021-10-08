Merkez üssü Çiba eyaleti olan depremin büyüklüğü ilk olarak 6,1 şeklinde açıklandı.

Japonya Meteoroloji Ajansı'nın 5,9 olarak revize ettiği depremde 30'dan fazla kişi yaralandı.

Yaralılardan üçünün durumunun ağır olduğu bilgisi paylaşıldı. Yerin 80 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin ardından tsunami uyarısı verilmedi.

Deprem Tokyo ve çevresindeki Kanagava ve Saitama eyaletlerinde de hissedildi.

Tokyo metrosu dahil yerel tren seferleri ile Tokaido hızlı tren hattında ulaşıma ara verildi.