Haber Giriş: 9 Mart 2022 Çarşamba 00:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Coca-Cola Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldı
Amerikalı içecek firması Coca-Cola, Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldığını duyurdu.
Şirketten yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına ilişkin "kalbimiz Ukrayna'daki bu trajik olayların akıl almaz etkilerine katlanan insanlarla" değerlendirmesinde bulunuldu.
Açıklamada, Coca-Cola'nın Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldığı, koşullar geliştikçe durumun izlenmeye ve değerlendirilmeye devam edileceği kaydedildi.
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