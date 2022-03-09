Haber Giriş: 9 Mart 2022 Çarşamba 00:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
New York Times sansür yasası üzerine ekibini Rusya'dan çekecek
[Temsili Fotoğraf: Reuters]
ABD'nin New York Times gazetesi, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından yürürlüğe soktuğu sansür yasası nedeniyle gazetecilerini Rusya'dan çekme kararı aldığını açıkladı.
New York Times (NYT) 'dan yapılan açıklamada, güvenlik endişeleri ve Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından kabul ettiği yeni sert sansür yasası nedeniyle gazetecilerin ülkeden geçici olarak çektiği duyuruldu.
Gazetenin kararı, BBC, CNN, Bloomberg News gibi bazı medya kuruluşlarının Rusya'nın saldırılarını haber yapmaları durumunda yargılanma tehdidi nedeniyle artık Rusya'dan haber yayınlamayacaklarını belirtmesinin ardından geldi.
Gazetecileri 15 yıla kadar hapisle tehdit eden bir yasayı imzalamıştı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı eylemlerini tanımlamak için "savaş" ve "işgal" gibi kelimeler kullanan gazetecileri 15 yıla kadar hapisle tehdit eden bir yasayı imzalamıştı.
Etiketler: New York Times Rusya Ukrayna Vladimir Putin
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