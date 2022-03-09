Başkent Roma'nın işlek meydanlarından Repubblica (Cumhuriyet) Meydanı'ndan başlayan ve kent merkezindeki Venedik Meydanı yakınlarına kadar süren yürüyüşe yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

"Non Una Di Meno" (Bir Kişi Daha Eksilmeyeceğiz) isimli kadın hakları derneğinin düzenlediği yürüyüşte, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla başlayan savaş nedeniyle savaş karşıtı mesajlar ön planda yer alırken kadın cinayetleri de protesto edildi.

Göstericiler sık sık "Savaşa hayır" sloganı attı, kadın haklarına dikkati çeken dövizler ile savaş karşıtı pankartlar taşıdı.

Bazı göstericiler de kadınların daha güvenli bir hayat geçirmeyi hak ettiğini vurguladı.

Gün dolayısıyla başkent Roma haricinde ülke genelinde Milano ve pek çok kentte yapılan yürüyüşlerde de savaşlara karşı çıkıldı.