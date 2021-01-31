Xiaomi, Washington Bölge Mahkemesi'ne başvurdu ve ABD Savunma ve Hazine Bakanlığından davacı oldu.



Şirket, kara liste kararını "kanun dışı ve anayasaya aykırı" olarak nitelendirdi.

Huawei de dönemin ABD Başkanı Trump tarafından casuslukla suçlanmış ve aynı şekilde kara listeye alınmıştı.

Söz konusu kararla şirketler, ciddi yaptırımlar ve ambargo ile karşılaşıyor.