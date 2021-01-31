Haber Giriş: 31 Ocak 2021 Pazar 17:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çinli Xiaomi'den ABD'ye 'kara liste' davası
[Fotoğraf: Reuters]
ABD, Çinli teknoloji devi Xiaomi'yi "Çin ordusuna hizmet ettiği" gerekçesiyle kara listeye almıştı. Bunun üzerine şirket, kara listeden çıkmak için ABD'ye dava açtı.
Xiaomi, Washington Bölge Mahkemesi'ne başvurdu ve ABD Savunma ve Hazine Bakanlığından davacı oldu.
Şirket, kara liste kararını "kanun dışı ve anayasaya aykırı" olarak nitelendirdi.
Huawei de dönemin ABD Başkanı Trump tarafından casuslukla suçlanmış ve aynı şekilde kara listeye alınmıştı.
Söz konusu kararla şirketler, ciddi yaptırımlar ve ambargo ile karşılaşıyor.
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