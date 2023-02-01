Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba 12:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çinli Lou ülkesinde Türkiye'yi tanıtıyor
Uzun yıllar Türkiye'de yaşadıktan sonra ülkesi Çin'e dönen Lou Ke, Türkiye'yi ikinci vatanı olarak görüyor. Lou, Başkent Pekin'deki mağazalarında Türk ürünleri satıyor, Türkiye'nin tanıtımını yapıyor.
Türk ürünleri satıyor, misafirlerine Türk çayı ve Türk kahvesi ikram ediyor, Türk kültürünü Çinlilere tanıtıyor.
Üniversite eğitimini Türkiye'de tamamlayan Çinli Lou Ke için Türkiye'nin yeri ayrı.
Lou Ke, Çin'in farklı şehirlerinde açtığı mağazalarda Türk ürünleri satıyor.
Türk pazarı olarak isimlendirdiği mağazalar Türk esintileriyle dolu.
Başkent Pekin'de tarihi Marco Polo köprüsünün hemen yanı başında açtığı mağazada da misafirlerini ağırlıyor.
Türkiye'de biriktirdiği güzel anı ve dostlukları Çin'e taşıyor.
Lou, sıcak kumda kaynattığı Türk kahvesini de misafirlerine "bir kahvenin kırk yıl hatırı var" diyerek ikram ediyor.
Etiketler: Çin
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