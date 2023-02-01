Türk ürünleri satıyor, misafirlerine Türk çayı ve Türk kahvesi ikram ediyor, Türk kültürünü Çinlilere tanıtıyor.

Üniversite eğitimini Türkiye'de tamamlayan Çinli Lou Ke için Türkiye'nin yeri ayrı.

Lou Ke, Çin'in farklı şehirlerinde açtığı mağazalarda Türk ürünleri satıyor.

Türk pazarı olarak isimlendirdiği mağazalar Türk esintileriyle dolu.

Başkent Pekin'de tarihi Marco Polo köprüsünün hemen yanı başında açtığı mağazada da misafirlerini ağırlıyor.

Türkiye'de biriktirdiği güzel anı ve dostlukları Çin'e taşıyor.

Lou, sıcak kumda kaynattığı Türk kahvesini de misafirlerine "bir kahvenin kırk yıl hatırı var" diyerek ikram ediyor.