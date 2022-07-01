Gerçekleri çarpıttı. Çin ve Rusya tarihini yeniden yazdı.



Hatta, uydurma bilgilerle dolu yazılarını, internet ansiklopedisi olarak anılan Wikipedia'da yayınlattı.



Zhemao takma ismini kullanan Çinli kadın, Rus ve Çin tarihinde hiç yaşanmamış olaylar uydurdu.

10 yıl sonra anlaşıldı



Bu şekilde 206'dan fazla makale yazdı. Yüzlercesine de katkıda bulundu.



Yazılarında zengince detaylandırılmış savaş hikayeleri ve ekonomi tarihine ilişkin enstantanelere yer verdi.



Ancak paylaşımlarını sadece Çince yaptığı için durumun anlaşılması zaman aldı. Gerçek, 10 yıl sonra ortaya çıktı.



Tarihi çarpıttı, Wikipedia hesabı kapatıldı



Kadının siteye girdiği bilgilerdeki tutarsızlığı fark eden dikkatli bir kullanıcı durumu Wikipedia'ya iletti.



Bilgilerin uydurma olduğu anlaşılınca kadın yakayı ele verdi. Bunun üzerine Wikipedia araştırma başlattı.



Çinli kadının hesabı kapatıldı.



Özür mesajı paylaşan kadın "Neden olduğum sorunu telafi etmek zor. Bu yüzden belki de kalıcı bir yasak tek seçenek" ifadesini kullandı.



Yaşanan olay, internette paylaşılan bilgilerin doğruluğunun kontrolden geçirilmesi gerektiği gerçeğini bir kez daha ortaya koydu.