Çinli havayolu 29 saatlik ‘direkt uçuş’ başlattı, ama bir şartla

Şanghay Pudong Havalimanı’ndan (PVG) kalkan uçak, yaklaşık 25,5 saatte Buenos Aires’teki Ministro Pistarini Havalimanı’na (EZE) ulaşacak. Dönüş uçuşu ise 29 saat sürecek.

‘Direkt’ ama aktarmasız değil

China Eastern’in açıklamasına göre yolculukta Auckland, Yeni Zelanda’da iki saatlik duraklama yapılacak. Yolcular bu sürede uçaktan inip kısa bir mola verebilecek.

Bu nedenle uçuş “direkt” kabul edilse de aktarmasız (nonstop) değil.

Antipod şehirler arasında ilk ticari hat

Şirket, hattı “dünyanın ilk ticari antipod bağlantısı” olarak niteliyor. Antipod, yeryüzünde birbirinin tam zıt tarafında yer alan şehirleri tanımlıyor. Yeni güzergâh, Boeing 777-300 tipi geniş gövdeli uçaklarla 4 Aralık’tan itibaren haftada iki kez işletilecek.

China Eastern, rotanın olağan dışı güney hattını kullanarak dünyanın en ıssız sularından ve Antarktika’ya yakın bölgelerden geçeceğini, bunun da yaklaşık dört saatlik zaman tasarrufu sağlayacağını belirtti.

Rakipler ve rekor iddiası

Havacılık uzmanları, “dünyanın en uzun uçuşu” unvanını hâlâ Singapur Havayolları’nın Singapur–New York arasında 18 saati aşan aktarmasız seferine veriyor.

Şu an için Şanghay–Buenos Aires hattında en hızlı seçenek Air France ve Lufthansa tarafından sağlanıyor.

Ancak bu seferler de yaklaşık 31 saat sürüyor ve Paris ya da Amsterdam’da aktarma yapılıyor. Dönüş yolculuklarında ise süre diğer şirketlerde 28 ila 33 saat arasında değişiyor.

Ultra uzun menzil hedefleri

Çinli hava yolunun yeni hattı, Asya-Pasifik ile Güney Amerika arasında bir “Hava İpek Yolu” oluşturmayı amaçlıyor. Öte yandan, Avustralya’nın bayrak taşıyıcı havayolu Qantas, “Project Sunrise” kapsamında Sidney–Londra arasında 10 bin mil uzunluğundaki hattı aktarmasız uçma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.