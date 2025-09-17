Açık 23.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
CNN International 17.09.2025 10:13

Çinli havayolu 29 saatlik ‘direkt uçuş’ başlattı, ama bir şartla

Çin’in devlet hava yolu şirketi China Eastern Airlines, Şanghay ile Arjantin’in başkenti Buenos Aires arasında yeni bir uçuş hattı başlattığını duyurdu. Şirket, bu hattı “dünyanın en uzun direkt uçuşu” olarak tanıtıyor.

Çinli havayolu 29 saatlik ‘direkt uçuş’ başlattı, ama bir şartla

Şanghay Pudong Havalimanı’ndan (PVG) kalkan uçak, yaklaşık 25,5 saatte Buenos Aires’teki Ministro Pistarini Havalimanı’na (EZE) ulaşacak. Dönüş uçuşu ise 29 saat sürecek.

‘Direkt’ ama aktarmasız değil

China Eastern’in açıklamasına göre yolculukta Auckland, Yeni Zelanda’da iki saatlik duraklama yapılacak. Yolcular bu sürede uçaktan inip kısa bir mola verebilecek.

Bu nedenle uçuş “direkt” kabul edilse de aktarmasız (nonstop) değil.

Antipod şehirler arasında ilk ticari hat

Şirket, hattı “dünyanın ilk ticari antipod bağlantısı” olarak niteliyor. Antipod, yeryüzünde birbirinin tam zıt tarafında yer alan şehirleri tanımlıyor. Yeni güzergâh, Boeing 777-300 tipi geniş gövdeli uçaklarla 4 Aralık’tan itibaren haftada iki kez işletilecek.

China Eastern, rotanın olağan dışı güney hattını kullanarak dünyanın en ıssız sularından ve Antarktika’ya yakın bölgelerden geçeceğini, bunun da yaklaşık dört saatlik zaman tasarrufu sağlayacağını belirtti.

Rakipler ve rekor iddiası

Havacılık uzmanları, “dünyanın en uzun uçuşu” unvanını hâlâ Singapur Havayolları’nın Singapur–New York arasında 18 saati aşan aktarmasız seferine veriyor.

Şu an için Şanghay–Buenos Aires hattında en hızlı seçenek Air France ve Lufthansa tarafından sağlanıyor.

Ancak bu seferler de yaklaşık 31 saat sürüyor ve Paris ya da Amsterdam’da aktarma yapılıyor. Dönüş yolculuklarında ise süre diğer şirketlerde 28 ila 33 saat arasında değişiyor.

Ultra uzun menzil hedefleri

Çinli hava yolunun yeni hattı, Asya-Pasifik ile Güney Amerika arasında bir “Hava İpek Yolu” oluşturmayı amaçlıyor. Öte yandan, Avustralya’nın bayrak taşıyıcı havayolu Qantas, “Project Sunrise” kapsamında Sidney–Londra arasında 10 bin mil uzunluğundaki hattı aktarmasız uçma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

ETİKETLER
Çin Arjantin Hava Yolu
Sıradaki Haber
TikTok’un yeni sahipleri belli oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:57
Manisa'da palet fabrikasında yangın: Alevler ağaçlara da sıçradı
12:00
Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi en düşük seviyede
11:54
Edirne müze sayısıyla Türkiye'de ilk 5'te yer alıyor
11:54
CHP'li belediyeye "imar yolsuzluğu" operasyonu
11:36
Trafiğe ağustosta 215 bin 130 aracın kaydı yapıldı
11:32
Kamu kurum ve kuruluşlarında 51 bin gazi ve gazi yakını istihdam edildi
TEKNOFEST İstanbul kapılarını açtı
TEKNOFEST İstanbul kapılarını açtı
FOTO FOKUS
Gökyüzünün sarsılmaz kanatları SOLOTÜRK ekibi TRT Haber'de
Gökyüzünün sarsılmaz kanatları SOLOTÜRK ekibi TRT Haber'de
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ