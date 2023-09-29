Çinli bilgisayar korsanları ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan 60 bin e-posta çaldı

Politico'nun ismi açıklanmayan bir ABD Dışişleri Bakanlığı çalışanına dayandırdığı haberine göre, Dışişleri Bakanlığı yetkilileri çarşamba günü ihlalle ilgili yeni ayrıntılar sundu.

Etkilenen 10 hükümet e-posta hesabının çoğunun "Hint-Pasifik diplomatik çabaları" üzerinde çalışan kişilere ait olduğunu söylendi.

Çalınan en hassas bilgilerin arasında kurbanların seyahat programları ve diplomatik görüşmelerinin olduğu, saldırı sırasında 10 Sosyal Güvenlik numarasına da erişildiği belirtildi.

Siber saldırı ilk olarak Temmuz ayında Microsoft tarafından rapor edilmiş ve suç Pekin'deki hükümet tarafından desteklendiği iddia edilen "Çin merkezli bir siber korsana" atfedilmişti.

Haziran ayındaki hacklemede aralarında Dışişleri Bakanlığı ve diğer devlet kurumlarının da bulunduğu toplam 25 kuruluşun hedef alındığı söylendi.

Personel, yaklaşık 60 bini yalnızca Dışişleri Bakanlığı'ndan olmak üzere yüz binlerce belgenin ihlale karışmış olabileceğini söyledi.

Saldırıda hedef alındığı bildirilen üst düzey yetkililer arasında ABD'nin Çin Büyükelçisi Nicholas Burns ve Ticaret Bakanı Gina Raimondo yer alıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı henüz Çin'i bu ihlale resmi olarak dahil etmemiş olsa da Raimondo, kamuoyuna yaptığı açıklamalarda Çin'in sorumlu olduğuna işaret etti.