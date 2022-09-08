Eyalet yönetiminden yapılan açıklamada, depremin merkez üssü Ganzı Tibet Özerk İli'nde 50, komşu Ya'an şehrinde 36 kişi yaşamını yitirdi.

Şu ana dek 86 can kaybının bildirildiği depremde 270 kişi yaralandı, 35 kişiden halen haber alınamıyor.

Çin Deprem Ağları Merkezi, 5 Eylül'de öğle saatlerinde eyaletin batısındaki Ganzı Tibet Özerk İli'nde merkez üssü Luding ilçesinin 39 kilometre yakını olan 6,8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurmuştu.

Deprem nedeniyle Ganzı ve Ya'an'da konutların bulunduğu binalar çökmüş, elektrik, ulaştırma ve telekomünikasyon altyapısı zarar görmüştü.

Afet bölgesinde kapanan yollar, artçı sarsıntılar, yoğun yağmur ve toprak kayması riski nedeniyle kurtarma ve yardım çalışmaları güçlükle yürütülüyor.

Mobil veri kaynaklarından edinilen nüfus yoğunluk bilgilerine göre, merkez üssüne 20 kilometre mesafedeki bölgelerde 39 bin, 50 kilometre mesafede 330 bin ve 100 kilometre mesafede 1,55 milyon kişi yaşıyor.

Deprem bölgesi

Himalaya Dağları'nın uzantısındaki geniş fay hattı üzerinde yer alan Şicuan eyaleti Çin'de büyük depremlerin en sık yaşandığı bölgelerden biri.

Eyalette 2008'de Çıngdu'nun 80 kilometre yakınında meydana gelen 8,2 büyüklüğündeki depremde 69 bin kişi yaşamını yitirmişti. 2013'te Ya'an şehri yakınında meydana gelen 7 büyüklüğündeki deprem ise 200'e yakın can kaybına neden olmuştu.