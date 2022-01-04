Çin'den nükleer silahlar konusunda çelişkili açıklamalar geldi. Pekin, önce Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) diğer daimi üyeleriyle birlikte nükleer savaşın ve silahlanma yarışının önlenmesi için çağrı yaptı. Ardından da nükleer silahlarını modernize etmeyi sürdüreceğini duyurdu.

Çin Dışişleri Bakanlığı; ABD ve Rusya'nın tüm dünyadaki nükleer silahların yüzde 90'ına sahip olduğunu hatılattı. Pekin yönetimi Washington ve Moskova'dan nükleer stoklarını azaltmasını istedi.

"Ulusal güvenliğin gerektirdiği minimum ölçüde nükleer silaha sahibiz"

ABD'nin Çin'e yönelik "nükleer silah stoğunu arttırıyor" eleştirisine de Pekin'den yanıt geldi.

Çin'in her zaman ilk kullanan olmama politikasını benimsediğine işaret edilirken, "Ulusal güvenliğin gerektirdiği minimum ölçüde nükleer silaha sahibiz." denildi.

ABD, Çin'in 2030'a kadar nükleer silah sayısını bin civarına çıkaracağını tahmin ediyor.