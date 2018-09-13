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Çin'den Birleşmiş Milletler'in Sincan açıklamasına tepki

Çin, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'in Sincan'da yaşayan Müslüman azınlığa ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi.

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Çinden Birleşmiş Milletlerin Sincan açıklamasına tepki

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'in Çin'in Sincan bölgesinde gözlem yapmaya izin verilmesi çağrısına Pekin'den tepki geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Geng Shuang tarafından yapılan açıklamada "BM'yi Çin'in egemenliğine saygı duymaya, görevini adil ve tarafsız bir şekilde yerine getirmeye çağırıyoruz” ifadesi kullanıldı.

Cenevre'de Pazartesi günü BM İnsan Hakları Konseyi'nde yaptığı konuşmada İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet, Sincan'da müslüman azınlığa yönelik "siyasi eğitim kampları” bulunduğu iddialarının son derece rahatsız edici olduğunu belirterek, Pekin yönetimine Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde gözlem yapmaya izin vermesi çağrısında bulunmuştu.

Geçtiğimiz ay BM'ye sunulan bir raporda Uygur ve diğer müslüman azınlıklardan oluşan yaklaşık 1 milyon insanın kamplarda tutulduğu ve ırkçı ayrımcılığa uğradığı kaydedilmişti.

Kaynak: Deutsche Welle, AP

Etiketler: Siyasi eğitim kampı, çin, BM
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