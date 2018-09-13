Yunan adalarındaki mülteci kampları alarm veriyor

Yunanistan Göç Bakanlığı, doğu Ege adalarında bulunan mülteci kamplarının kapasitesinin üzerinde dolu olduğunu açıkladı.

Bakanlık tarafından pazartesi günü yapılan açıklamada, toplamda 6 bin 338 mülteci ağırlama kapasitesine sahip kamplarda 20 binden fazla mültecinin yaşadığı belirtildi.

Türkiye ile AB arasındaki mülteci mutabakatının yürürlüğe girdiği Mart 2016'da merkezlerde barınan mültecilerin sayısı 5 bin 800 olarak tespit edilmişti.

Ada sakinleri ve sığınmacılar huzursuz

Doğu Ege'de bulunan Midilli, Sakız, Sisam, İleryoz, İstanköy adasındaki kamplardaki koşullar sığınmacılar arasında gerginliğe neden olurken, ada sakinleri arasında da huzursuzluk yarattığı belirtiliyor.

Doluluk açısından en kötü durumda olan Midilli adasında bulunan 3 bin kapasiteli kampta, 8 bin 780 mülteci yaşıyor.

Kamp koşulları mültecileri tehdit ediyor. Adalardaki yoğunluk nedeniyle mültecilerin bir kısmı ana karaya gönderiliyor.

70 kişiye tek tuvalet

Sınır Tanımayan Doktorlar'a (MSF) göre, Midilli Adası'ndaki Moria Mülteci Kampı'nda 70 kişiye bir tuvalet düşüyor ve her yer arıtılmamış pis su kokuyor.

Kampta bazılarının taşınabilir kulübelerde yaşadığına, resmi olarak bir yaşam alanı olmayanların ise birbirine geçmiş çadır ve tentelerin altına sığındığına dikkat çekiliyor.

3 bin kişilik kampta 8 bin kişi

MSF, 3 bin kişilik Moria'da şu anda 8 bin kişi olduğunu açıkladı. Burada 12 günlük bebeğiyle yaşayan bir anne, yerde dışkılar olduğunu anlatıyor.

Kamptaki şiddet olayları aşırı boyutlarda. Mayıs ayında Arap ve Kürtler arasındaki gerginliğin büyümesi sonucu yüzlerce Kürt kamptan kaçmıştı.

Oxfam'dan Avrupa devletlerine çağrı

İnsani yardım örgütü Oxfam, refakatçisi bulunmayan çocukların, hamilelerin, bedensel ve zihinsel rahatsızlığı bulunan insanların Yunan bir göç memuru ile durumlarını konuşabilmek için en az 10 ay beklemek zorunda olduğuna dikkat çekti.

"Hiç kimse bu koşullar altında yaşamaya mecbur bırakılmamalıdır” diyen Oxfam yetkilileri, Avrupa Birliği'ne çağrı yaparak mülteci sisteminin değiştirilmesini talep etti.

Kaynak: Deutsche Welle