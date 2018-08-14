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Çin, BM'nin "Müslümanlara siyasi eğitim kampı" raporunu yalanladı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları İzleme Komisyonu'nun, Çin'in Müslüman 1 milyon kişiyi siyasi eğitim kampında tuttuğu bilgisinin yer aldığı rapor, Çin tarafından yalanlandı.

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Çin, BMnin &quot;Müslümanlara siyasi eğitim kampı&quot; raporunu yalanladı

Çin hükümet yetkilileri, Birleşmiş Milletler raporunda yer alan, "Çin, Uygur ve diğer azınlık Müslümanlardan 1 milyon kişiyi gizli askeri kamplarda tutuyor" açıklamasını sert bir dille reddetti. Yetkililer, "Uygurlar tam haklara sahip ancak dinsel aşırılık yanlısı olanlar yeniden eğitimle desteklenecek" dedi.

Raporda neler vardı?

Komisyon'un Çin raporunda, "Çin’den aldığımız güvenilir raporlarda Sincan Özerk Bölgesi’nde kurulan ve aşırılıkla mücadele bahanesiyle yapılan gizli siyasi eğitim kamplarından büyük endişe duyuyoruz" ifadelerine yer verilmişti.

Çin cevap vermedi

Cenevre’de devam eden toplantılara katılan 50 kişilik Çin heyeti, bu konu üzerinde sorulan sorulara herhangi bir yorum yapmaktan kaçınmış ancak Çin'in Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Yu Jianhua, ülkesinin tüm etnik gruplar arasında dayanışmayı sağlamaya çalıştığını söylemişti.

Öte yandan, Çin İnsan Hakları Savunucuları Grubu’nun geçen ay yayımlanan raporunda, Çin'de 2017 yılında gerçekleşen tutuklamaların yüzde 21’inin, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde meydana geldiği açıklanmıştı.

Ancak BM Ayrımcılıkla Mücadele Komisyonu Üyesi Jay McDougall, Uygur Türkleri ve diğer Müslümanlara etnik ve dini sebeplerle "devlet düşmanı" muamelesi yapıldığını vurgulamıştı. McDougall ayrıca, Mısır ve Türkiye’de okuyan 100 öğrencinin Çin’e döndükten sonra tutuklandığını ve bazıların tutukluluk sırasında yaşamını yitirdiğini belirtmişti.

Kaynak: BBC, Reuters

Etiketler: müslüman, kamp, çin, BM
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