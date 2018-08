Corbyn ile Netanyahu'dan Twitter'da kınama kavgası

Jeremy Corbyn, kendisini "teröristlerin mezarına çelenk bırakmakla" suçlayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya yanıt vererek, "Kınanmayı hak eden, Mart ayından bu yana 160 Filistinlinin Gazze’de İsrail güçleri tarafından öldürülmesidir" dedi.

Israeli PM @Netanyahu 's claims about my actions and words are false. What deserves unequivocal condemnation is the killing of over 160 Palestinian protesters in Gaza by Israeli forces since March, including dozens of children. https://t.co/H5nXqi3pnU

Corbyn'e "çelenk" suçlaması

2014'te Corbyn’in, 1972 Münih Olimpiyatları’nda İsrailli sporcuların kaçırılması ve öldürülmesi eylemine katılan Filistinlilerin mezarına çelenk bıraktığı iddiası üzerine Netanyahu sosyal medya hesabından Corbyn’e suçlamalarda bulunmuştu.

Netanyahu Twitter'da yaptığı açıklamada, "Jeremy Corbyn Münih saldırılarını gerçekleştirenlerin mezarlarına çelenk koydu ve İsrail’i Nazilere benzetti. Bu, sağ ve sol bütün taraflardan kınanmayı hak ediyor" ifadelerini kullanmıştı.

The laying of a wreath by Jeremy Corbyn on the graves of the terrorist who perpetrated the Munich massacre and his comparison of Israel to the Nazis deserves unequivocal condemnation from everyone – left, right and everything in between