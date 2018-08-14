  • 14 AĞUSTOS 2018, SALI

TRT Haber

  • DOLAR 6.575
    EURO 7.503
  • BIST 93888.15
    ALTIN 251.846
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Corbyn ile Netanyahu'dan Twitter'da kınama kavgası

Corbyn ile Netanyahu'dan Twitter'da kınama kavgası

İngiltere İşçi Partisi lideri Jeremy Cobyn ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında, sosyal medya platformu Twitter'da tartışma çıktı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Corbyn ile Netanyahudan Twitterda kınama kavgası

Jeremy Corbyn, kendisini "teröristlerin mezarına çelenk bırakmakla" suçlayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya yanıt vererek, "Kınanmayı hak eden, Mart ayından bu yana 160 Filistinlinin Gazze’de İsrail güçleri tarafından öldürülmesidir" dedi.


 

Corbyn'e "çelenk" suçlaması

2014'te Corbyn’in, 1972 Münih Olimpiyatları’nda İsrailli sporcuların kaçırılması ve öldürülmesi eylemine katılan Filistinlilerin mezarına çelenk bıraktığı iddiası üzerine Netanyahu sosyal medya hesabından Corbyn’e suçlamalarda bulunmuştu.

Netanyahu Twitter'da yaptığı açıklamada, "Jeremy Corbyn Münih saldırılarını gerçekleştirenlerin mezarlarına çelenk koydu ve İsrail’i Nazilere benzetti. Bu, sağ ve sol bütün taraflardan kınanmayı hak ediyor" ifadelerini kullanmıştı.


 

Corbyn'den Netanyahu'ya cevap

Netanyahu’ya cevap veren Corbyn ise, "Netanyahu’nun sözlerim ve yaptıklarımla ilgili iddiaları yalan. Tartışmasız kınanması gereken, İsrail Kuvvetleri'nin Gazze’de Mart'tan bu yana, içinde çocukların da olduğu 160 göstericiyi katletmesidir" dedi.

İngiltere İşçi Partisi ise, Corbyn’in Tunus ziyareti sırasında Kara Eylül üyelerinin mezarlarına çiçek koymadığını ve Münih saldırısını kınadığını hatırlattı.

Jeremy Corbyn de gazetecilere yaptığı açıklamada, "Mezarlara çelenk konulması sırasında oradaydım ancak çelenk konulmasına katıldığıma inanmıyorum" dedi.

Netanyahu hükümetinin desteklediği "Yahudi ulus devlet" yasasını da İsrail’in Filistinli azınlığa karşı ayrımcılık getirdiği gerekçesiyle eleştiren Corbyn, "Hafta sonunda Tel Aviv’de eşit haklar için gösteri yapan on binlerce Arap ve Yahudi İsrail vatandaşının yanındayım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Reuters

Etiketler: twitter, Netanyahu, kavga, corbyn
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER