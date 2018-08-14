Romanya'da 3 bin 400 yıllık kale bulundu

Rumen ve Alman arkeologlar, Romanya'nın batısında 3 bin 400 yıl öncesine dayanan bir kale keşfetti.

Santana kasabası yakınlarında milattan önce 1400 ile 1200 yılları arasında inşa edilen kalenin 80 hektarlık alanının 55 hektarlık kısmı ortaya çıkarıldı. Kalan kısmın ise gelecek yıl tamamlanması planlanıyor.

Romanya'nın kuzeybatısında bulunan Cluj'daki Arkeoloji Enstitüsü'nde araştırmacı olan arkeolog Florin Gogaltan, kalenin Avrupa'da Tunç Çağı'nda yapılan en büyük kalelerden biri olduğunu söyledi.

Gogaltan, ekibin yeraltı ölçümlerini almak için özel arkeolojik manyetik ekipman kullandığını belirtti.

Frankfurt'taki Goethe Üniversitesi'nde profesör olan Rudiger Krause ile birlikte çalışan Gogaltan, Alman arkeologların finansman ve özel teçhizat yardımı yaptığını aktardı.

Romen arkeologlar, ilk olarak 2009'da bu alanda kazıya başlamıştı.

Kaynak: AP