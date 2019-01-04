Çin'in Hunan eyaletindeki soğuk hava dalgası nedeniyle yerel saatle 08.00'den itibaren 5 bin kişi yer değiştirmek zorunda kaldı. Eyalet Acil Durum Yönetim Merkezi'ne göre yaklaşık 39 bin kişinin hala yaşam desteğine ihtiyaç duyduğu belirtildi.

Yağmur ve kar bölgede 79 bin 560 hektarlık ekini telef ederek yaklaşık 119,3 milyon dolarlık zarara neden oldu.

Yerel makamlar, bölge sakinlerine yiyecek, su, pamuklu yorgan, palto ve afet yardımı malzemeleri dağıttı.

Meteoroloji yetkilileri 8 Ocak'a kadar yağışların devam edeceği konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: İHA