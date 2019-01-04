İtalya'nın Napoli Belediye Başkanı Luigi de Magistris, İçişleri Bakanı Matteo Salvini'ye meydan okuyarak, fırtına nedeniyle Akdeniz'de kalan 32 göçmeni taşıyan gemiye (Sea-Watch 3) izin vermeye hazır olduklarını açıkladı.

Merkez solcu belediye başkanı Magistris, Salvini'nin insanların hayatları üzerinden siyaset yaptığını belirterek, "İnsanları ve çocukları fırtınalı ve soğuk denizlerin ortasında bırakmak bir suçtur. Basit bir şekilde uygunsuz değil, ahlaka aykırı ve korkunçtur" dedi.

Magistris, “Bu geminin Napoli limanına yaklaşmasını umuyorum, çünkü hükümetin söylediklerinin aksine, bir kurtarma operasyonu başlatacağız ve limana girmesine izin vereceğiz. Kurtarmaya liderlik edecek ilk kişi ben olacağım” diye konuştu.

Napoli'nin yüzlerce mil kuzeyinde bulunan Sea-Watch 3 gemisinden ise teklif için henüz bir yanıt gelmedi.

Salvini tehdit etmişti

Göçmen karşıtı tutumlarıyla bilinen Salvini ise perşembe günü yaptığı açıklamada, belediye başkanlarını, yasal işlemle tehdit etmişti.

Salvini Twitter mesajında, "Göçmenlere el altından yardım eden herhangi biri, İtalyanlardan nefret ediyor. Onlar, yaptıkları eylemlere, yasa ve tarih kitaplarından önce verecekler. Geri adım atmayacağım" ifadelerini kullandı.

İtalya ve Malta gemiye izin vermiyor

İtalya ve Malta, bir Alman sivil toplum kuruluşu (STK) tarafından çalıştırılan ve 22 Aralık'ta Libya kıyılarında kurtarılan göçmenleri taşıyan Sea-Watch 3 adlı geminin demirlemesine ve göçmenlerin karaya çıkmasına izin vermiyor.

Her iki ülke de çok fazla göçmen aldıklarını ve STK kurtarma gemilerini, mülteciler için taksi servisi yapmakla suçluyor.

2018 yılında Akdeniz mezara dönüştü

2018 yılında İtalya ve Malta’nın, Akdeniz üzerinden gelen göçmenleri çoğu kez kabul etmemesi, bölgede göçmen krizine yol açmıştı.

İtalya, Akdeniz’de kurtarılan göçmenleri kabul etmemiş, yaklaşık 10 gün boyunca arama kurtarma gemisi Aquarius’ta tutsak bırakarak, karaya inmelerine izin vermemişti.

İtalya, göçmenler nedeniyle Malta, Fransa ve AB ile kriz yaşamıştı. Avrupa Birliği’ni müdahalede bulunmadığı için eleştiren İtalya, göçmenler nedeniyle çoğu kez kriz yaşadığı Fransa’yı da Afrikalı göçmenleri İtalya sınırına bıraktığı iddiasıyla suçlamıştı. Malta ile de karşılıklı olarak restleşmiş, göçmenler çoğu kez kabul edilmemişti.

Avrupa mülteci politikalarında nasıl bir yol izleyeceğini tartışırken, Akdeniz, göçmenler için toplu mezara dönüşmüştü.

Kaynak: Reuters, TRT haber