Kuzey Denizi'ndeki Hollanda adalarında, bir kuru yük gemisinde bulunan ve 3'ü tehlikeli kimyasal maddeler taşıyan, içinde LCD televizyonlar da olan düzinelerce konteyner, denize düştü.

Düşen konteynerler, Hollanda'nın Terschelling ve Vlieland adaları kıyılarında açıldı. Diğerleri ise Ameland ve Schiermonnikoog adalarında karaya oturdu.

Hollanda Sahil Güvenlik komutanlığı, Panama bandıralı MSC ZOE gemisinden denize dökülen maddeleri temizlemek için harekete geçti.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Sjaak Van Elten, “Bu gece plajlara daha fazla maddenin taşınabileceğini bekliyoruz.” dedi.

Hollanda medyası, konteynerlara dokunulmaması uyarısına rağmen adalardaki insanların mobilyadan ampule kadar bir dizi eşya bulduğunu söyledi.

Kaynak: Reuters, TRT Haber

