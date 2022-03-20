Haber Giriş: 20 Mart 2022 Pazar 16:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çin'de trafik kazası: 14 kişi yaralandı
Çin'de bir araç kırmızı ışıkta bekleyen motosikletlere çarptı. Kazada 14 kişinin yaralandı.
Hızla geldi. Kırmızı ışıkta bekleyen motosikletlerin arasına daldı.
Görüntüler Çin’de kaydedildi. Hebei eyaletinde kırmızı ışıkta bekleyen motosikletlere otomobil çarptı.
Sürücüler çarpmanın etkisiyle metrelerce savruldu. Kaza yerine çok sayıda ambulans sevkedildi.
14 kişinin yaralandığı kazada can kaybı olmadı. Araç sürücüsü gözaltına alındı.
Etiketler: Çin
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