Dünyanın birçok ülkesine gitti, deniz kabuklarını biriktirdi. Birbirinden farklı kabuklardan oluşan koleksiyonunu da müzeye dönüştürdü. Azerbaycanlı Kamandar Nasibov'un deniz kabuğu koleksiyonu dikkati çekiyor.



Aynı zamanda avukat olan Azerbaycanlı Koleksiyoner Kamandar Nasibov'un, Bakü'de kendine ait kurduğu deniz kabuğu koleksiyonu göz kamaştırıyor. 20 yıl önce başladığı koleksiyonunda dünyanın birçok ülkesinden 5 bini aşkın deniz kabuğu bulunuyor.

"Yapılması zor bir hobi"

Koleksiyoner Kamandar Nasibov, en çok bu kabukları zarar görmeden Azerbaycan'a getirirken zorlanmış.

“Ben şahsen denizin altından çıkarmadım. O mümkün değil çünkü bunların çoğu 20-40 metre altında olan kabuklar bir kısmını ben topladım bir kısmını da aldım. Bunları bir bir pamuğun içinde kutunun içinde ince ince toplayıp getirmek meselesi var. Bu hobiye insan kalbiyle yaklaşmalı bütün bu kabukları bir bir toplayıp alıp getireceksin o yüzden çok zor bir hobi.”

Nasibov koleksiyonunu büyütmeyi amaçlıyor

Mini müzede, Japonya'dan, Endonezya'ya, Malezya'dan Porto Riko'ya onlarca ülkeden deniz kabuğu yer alıyor.

Kamandar Nasibov, şu an için avukatlık ofisinde bir odayı bu mini müzeye ayırdı. Yeni seyahat planları yapan Nasibov, koleksiyonunu büyütmeyi hedefliyor.