Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi 4 milyona yakın Ukraynalının ülkeyi terk ettiğini hatırlattı.

Merkez, mültecilerin salgından korunmaları için ulaştıkları ülkelere çağrıda bulundu.

Mültecilere, ücretsiz koronavirüs testi yapılması ve aşı sağlanması gerektiğini de vurguladı. Vakaların azaldığı ülkelerde ise salgın önlemleri kaldırılmaya devam ediyor.

Ekvador'da kısıtlamalar sona erdi

Güney Amerika ülkesi Ekvador’da 5 yaş üzeri nüfusun yüzde 85’i aşılandı. Ülkede halka açık ve kalabalık ortamlarda koronavirüs kısıtlamaları sona erdi.

Ancak Ekvador, bir süre daha, ülkeyi ziyaret edenlerden aşı belgesi veya test sonucunun negatif olduğuna dair evrakı istemeyi sürdürecek.

Japonya'da 'maksimum önlem' uyarısı

Japonya, vaka sayılarındaki düşüş nedeniyle kısmi olağanüstü halin kaldırılmasını planlıyor. Böylece başkent Tokyo dahil ülke genelinde 18 eyalette uygulanan kısmi OHAL, 22 Mart itibarıyla yürürlükten kaldırılacak.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, yeni dönemi "geçiş süreci" olarak niteledi. Vakalara karşı halka "maksimum önlem" uyarısında bulundu.