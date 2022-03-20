Arap koalisyon güçlerinin açıklaması, Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yayımlandı.

Buna göre, seyrüsefer özgürlüğü ve küresel ticareti tehdit eden bomba yüklü bir tekne, Kızıldeniz'in güneyinde imha edildi.

Olaya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmeyen açıklamada, 2015 yılının başından bu yana Babu'l Mendeb Boğazı ve Kızıldeniz'de etkisiz hale getirilen bomba yüklü tekne sayısının 106'ya ulaştığı aktarıldı.