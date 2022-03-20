Haber Giriş: 20 Mart 2022 Pazar 16:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Arap koalisyonu: Kızıldeniz'in güneyinde bomba yüklü bir tekneyi imha ettik
[Suudi Arabistan Sınır Muhafız teknesi (Arşiv) | Fotoğraf: Reuters]
Yemen'de hükümet güçlerine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, Kızıldeniz'in güneyinde bomba yüklü bir teknenin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Arap koalisyon güçlerinin açıklaması, Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yayımlandı.
Buna göre, seyrüsefer özgürlüğü ve küresel ticareti tehdit eden bomba yüklü bir tekne, Kızıldeniz'in güneyinde imha edildi.
Olaya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmeyen açıklamada, 2015 yılının başından bu yana Babu'l Mendeb Boğazı ve Kızıldeniz'de etkisiz hale getirilen bomba yüklü tekne sayısının 106'ya ulaştığı aktarıldı.
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