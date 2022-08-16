Haber Giriş: 16 Ağustos 2022 Salı 17:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çin'de temaslı bir çalışan kaosa neden oldu
Çin'in Şanghay şehrinde bir mağazada koronavirüs paniği yaşandı. Temaslı bir çalışanın tespit edilmesi üzerine, mağazadakilerin dışarı çıkmasına izin verilmedi ancak bir anda kaos çıktı.
Çin'in Şanghay şehrindeki bir mağaza çalışanının COVID-19 temaslısı olduğu tespit edildi.
Güvenlik görevlileri, müşterilerin koronavirüs temaslısıyla aynı ortamda bulundukları gerekçesiyle dışarı çıkmalarına izin vermedi.
Mağazadan ayrılmak isteyen müşterileri kapıları kapatarak engellenmeye çalıştı.
Müşterilerin hepsi kapıya yığıldı.
Mağazayı kapatma kararı alındı
Kalabalığı engelleyemeyen görevliler sonunda kapıları açmak zorunda kaldı.
Şanghay Sağlık Komisyonu, 6 yaşındaki koronavirüs hastası bir çocukla yakın temas kuran çalışanın mağazaya gitmesi sonucu kaos yaşandığını belirtti.
Olaydan sonra mağazayı kapatma kararı alındı.
Etiketler: Çin Koronavirüs
Son Haberler
- 21:21
- 21:20
- 21:09
- 21:11
- 21:06
Sıradaki Haber
American Airlines 20 süpersonik uçağa depozito yatırdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz