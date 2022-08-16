Haber Giriş: 16 Ağustos 2022 Salı 17:30Son Güncelleme: Kaynak: The Hill
American Airlines 20 süpersonik uçağa depozito yatırdı
American Airlines, 20'ye kadar süpersonik jet satın almayı kabul etti ve hala çizim tahtasında olan ve uçmasına yıllar olan uçaklara, iade edilmeyen bir depozito yatırdı.
American Airlines, geçen yıl United Airlines'ın Overture adlı 15 uçağı için yaptığı benzer bir duyurunun ardından Boom'un ikinci ABD müşterisi oldu.
İngiliz-Fransız uçağı Concorde'un son süpersonik yolcu uçuşunun üzerinden yaklaşık 20 yıl geçti.
Boom CEO'su Blake Scholl, 2029'da piyasaya sürüldüğünde şirketinin uçağının farklı olacağı konusunda ısrar ediyor ve New York'tan Londra'ya yaklaşık üç buçuk saatte uçmak için yaklaşık 4 bin ile 5 dolar arasında değişen biletler olacağını söylüyor.
Boom, Overture programının maliyetinin 6 milyar ila 8 milyar dolar arasında olacağını söylüyor.
Diğer üreticiler rutin olarak havayollarına büyük indirimler yapsa da, uçağın liste fiyatı 200 milyon dolar.
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