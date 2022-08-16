American Airlines, geçen yıl United Airlines'ın Overture adlı 15 uçağı için yaptığı benzer bir duyurunun ardından Boom'un ikinci ABD müşterisi oldu.

İngiliz-Fransız uçağı Concorde'un son süpersonik yolcu uçuşunun üzerinden yaklaşık 20 yıl geçti.

Boom CEO'su Blake Scholl, 2029'da piyasaya sürüldüğünde şirketinin uçağının farklı olacağı konusunda ısrar ediyor ve New York'tan Londra'ya yaklaşık üç buçuk saatte uçmak için yaklaşık 4 bin ile 5 dolar arasında değişen biletler olacağını söylüyor.

Boom, Overture programının maliyetinin 6 milyar ila 8 milyar dolar arasında olacağını söylüyor.

Diğer üreticiler rutin olarak havayollarına büyük indirimler yapsa da, uçağın liste fiyatı 200 milyon dolar.