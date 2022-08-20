Yaklaşık 40 virüs vakası tespit edildikten sonra, bu hafta Çin'in kıyı kenti Şiamen'de beş milyondan fazla kişiye COVID-19 testinden geçmesi zorunluluğu getirildi.

Ancak test zorunluluğu insanlarla sınırlı kalmadı.

Jimei Deniz Salgını Kontrol bölge komitesi, balıkçılar limanlarına döndüklerinde "hem balıkçıların hem de deniz ürünlerinin test edilmesi gerektiğini" söyleyen bir bildiri yayınladı.

Çin'in TikTok'un yerel versiyonu olan Douyin de dahil olmak üzere birçok sosyal medya platformunda sağlık çalışanlarını canlı balık ve yengeçler Covid-19 PCR testleri yaparken gösteren video görüntüleri yayınlandı.

Şiamen gibi bir kıyı bölgesi olan güney Çin eyaleti Hainan, Ağustos ayının başından bu yana 10 binden fazla COVID-19 vakası kaydetti ve yetkililer, bu salgının muhtemelen balıkçı topluluğuyla bağlantılı olduğuna inandıklarını söylediler.