Al Jazeera'de yer alan habere göre, AB'nin Viyana görüşmelerinde İran nükleer anlaşmasını canlandırmak için sunduğu teklifin, Tahran'ın nükleer faaliyetlerini kademeli olarak azaltması karşılığında bankalar da dahil 160'tan fazla İran kuruluşuna yönelik yaptırımların derhal kaldırılmasını içerdiği iddia edildi.

Basın kuruluşu, Brüksel'in daha önce "nihai" olarak adlandırdığı teklifin dört aşamadan oluştuğunu ve tam olarak uygulanmasının en az 120 gün süreceğini söyledi.

İmzalanmasından sonraki “ilk gün” , 17 İran bankası ve 150 diğer ekonomik kuruluş üzerindeki yaptırımların kaldırılması planlanıyor.

Tahran da ilk günden itibaren anlaşma kapsamındaki taahhütlerine geri dönmeye başlayacak ve nükleer faaliyetlerini azaltacak.

Raporda, bu anlaşmanın uygulanmasının, şu anda Güney Kore'de dondurulan 7 milyar dolarlık İran fonunun serbest bırakılmasını da içereceği belirtildi.

Al Jazeera , anlaşmanın imzalanmasından sonraki 120 günlük süre boyunca İran'ın "doğrulama mekanizması" kapsamında 50 milyon varil petrol ihraç etmesine izin verileceğini söyledi.

O dönemden sonra İslam Cumhuriyeti günde 2,5 milyon varil ihracat yapabilecek.