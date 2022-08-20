Başkent Bogota'nın kuzeyinde, terk edilmiş halde bulunan bir kamyonetten cesetler çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, cesetlerin biri kadın dört kişiye ait olduğunu belirledi.

Yetkililer, bu kişilerin işkence sonucu öldürüldüğünü tespit etti.

Cesetler kimlik tespiti için adli tıp merkezine götürülürken, olaya ilişkin çok boyutlu soruşturma başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.